SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı, Weghorst’u istiyor

Trabzonspor, forvet için Paul Onuachu'nun adını ilk sırada tutarken, gerek kulübünün fazla para istemesi gerekse oyuncuyla anlaşamaması can sıktı. Üstelik Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da Onuachu'nun yerine Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst'u istediği ortaya çıktı.

Hollandalı forvetin kendi oyun planına daha uygun olduğunu dile getiren Avcı'nın, "Geçen sezon Onuachu'dan yeterince yararlanamadık. Önce Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Kupası'na gitti, sonra sakatlık yaşadı. Aynı sorunlarla bir daha karşılaşmak istemiyorum. Bu nedenle Weghorst bize daha uygun bir isim. Onun transferini sonlandırırsak, bizim adımıza önemli bir gelişme olur" dediği ileri sürüldü. (Milliyet)