Son dakika: Ferdi Kadıoğlu açıkladı! Mourinho ona kenarda ne söyledi?

"FERDİ İLE DAHA DİNAMİK HALE GELDİK"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu için de "Ferdi oyuna girince oyunumuz daha dinamik hale geldi. Kendisi yüksek seviyede oynayan biri. Daha da güvenli oynadık Ferdi ile birlikte. O çok özel bir oyuncu." açıklamasını yaptı.