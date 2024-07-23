Son dakika: Ferdi Kadıoğlu açıkladı! Mourinho ona kenarda ne söyledi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Lugano ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Thun Arena'da oynanan karşılaşmada Tiago Martins düdük çaldı. Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Ribeiro üstlendi. Karşılıklı gollere sahne olan mücadeleyi Fenerbahçe 4-3 kazandı.
DZEKO HAT-TRICK YAPTI
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1, 46 ve 67'nci dakikada Edin Dzeko ile 73'üncü dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 4'üncü dakikada Ayman El Wafi, 64'üncü dakikada Uran Bislimi ve 90+4'üncü dakikada Milton Valenzuela'dan geldi.
Bu mücadelenin rövanşı 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
FERDİ KADIOĞLU'NDAN MOURINHO İTİRAFI
Maça 69. dakikada dahil olan ve 73. dakikada ise takımının 4. golünü kaydeden Ferdi Kadıoğlu, Mourinho hakkında "Devre arasında hocamız, 'Sol kanatta oynar mısın?' dedi. Ben de 'evet' dedim. İlk aksiyonda golü attım. Ondan sonra ikimiz de güldük." itirafında bulundu.
"FERDİ İLE DAHA DİNAMİK HALE GELDİK"
Maçın ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu için de "Ferdi oyuna girince oyunumuz daha dinamik hale geldi. Kendisi yüksek seviyede oynayan biri. Daha da güvenli oynadık Ferdi ile birlikte. O çok özel bir oyuncu." açıklamasını yaptı.