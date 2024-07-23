Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Emirhan için sıkı pazarlık
Giriş Tarihi: 23.7.2024 09:31 Son Güncelleme: 23.7.2024 10:13

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Emirhan için sıkı pazarlık

Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu isteyen Beşiktaş, '6 milyon Euro' cevabını aldı. Siyah-Beyazlılar ise 4 milyon Euro önerdi, pazarlıklar sürüyor.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Emirhan için sıkı pazarlık

Stoper bölgesi için Paulista'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu da gündemine almıştı. Siyahbeyazlılar, 23 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin kapısını çaldı. Rizespor'un ilk görüşmede 6 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Kara Kartal'ın ise 4 milyon Euro önerdiği ve temasların sürdüğü aktarıldı. Sol stoper bölgesinde oynayan Emirhan geçen sezon mavi-yeşilli takımda 32 maça çıkarken tamamına ilk 11'de başladı ve 1 gol attı, 3 asist kaydetti. Toplam 2794 dakika sahada kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Emirhan için sıkı pazarlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA