SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Emir Ortakaya’ya Belçika’dan teklif

Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya'ya Belçika'dan talip çıktı. Westerlo, 20 yaşındaki genç stoper ile ilgileniyor. Belçika temsilcisi, Emir Ortakaya için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu. Westerlo ve Fenerbahçe arasında transfer için görüşmeler devam ediyor.

KİRALANDIĞI TAKIMLAR

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı daha önce Göztepe ve Kocaelispor'a kiralık olarak göndermişti. Kocaelispor da Emir'i yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Genç savunma oyuncusunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Emir Ortakaya'nın Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. (Haber Global)

