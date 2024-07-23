SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ve En-Nesyri geliyor! "Maliyete bakılmaz, Mourinho'ya hediye"

2 SORU 2 CEVAP

1- En-Nesyri transferi Fenerbahçe'ye ne katar? 25 milyon Euro'luk maliyeti hakkındaki yorumunuz nedir?

ÖMER ÜRÜNDÜL - MALİYETE BAKILMAZ

Bana göre Fenerbahçe çok önemli bir transfer yaptı. En-Nesyri günümüz futbolunun istediği santrfor özelliklerinin tümüne sahip... Hem ayak hem de kafa vuruşlarındaki başarısıyla iyi bir golcü. Aynı zamanda sırtı dönük oynamayı da bilen, orta sahadaki arkadaşlarına alan hazırlayan bir yapıya sahip... Jose Mourinho tabii ki bu futbolcuyu tercih etmekte haklı. Fenerbahçe yönetimi de ne yapıp edip bu transferi gerçekleştirdi. Mali açıdan büyük bir rakam gibi görünebilir ama bu tip bir futbolcuyu transfer edeceksen çok fazla bu konunun üzerinde durmamak gerekir.

GÜRCAN BİLGİÇ - MOURINHO'YA HEDİYE

Transfer sürecinde Ali Koç yönetimi 100 milyon Euro'ya yakın bir bütçe oluşturdu. Seçimlere baktığımızda en yüksek oranı santrfora ayırdığı zaten göründü. Rakamın 15 veya 25 olması çok önemli değil, "kusursuz fırtına" için hazırlandılar. Mourinho'nun "abartmayın" uyarısına rağmen listesindeki ilk isim için tüm imkânlarını da kullandılar. Bu transfer hem Mourinho'ya bir hediye, hem de birlikte yürüyecekleri yol için taşıdıkları ciddiyeti gösteriyor.