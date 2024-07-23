SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ve En-Nesyri geliyor! "Maliyete bakılmaz, Mourinho'ya hediye"

Fenerbahçe büyük enerji harcadığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaşırken, İspanyol basını bu transferi "Sevilla istediğini aldı" şeklinde yorumladı. İspanyol kulübünün bonuslarla 25 milyon Euro'yu bulan (18+7) teklife kayıtsız kalmadığına vurgu yapıldı. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak Faslı golcü ise sezon başına 4 milyon Euro kazanacak. Dün Sevilla tesislerine gidip arkadaşlarıyla vedalaşan ve eşyalarını toplayan 27 yaşındaki golcü, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak.
MOURINHO RESMEN SAHAYA İNİYOR
Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına bugün Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'yla çıkıyor... İsviçre ekibi Lugano ile Thun Arena'da oynanacak maç TSİ 21.30'da başlayacak ve Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Sarı-Lacivertli taraftarlar geçen sezon Union SG maçında yaptığı taşkınlık nedeniyle cezalı olduğu için tribünde yer almayacak. Mourinho, ilk kez bir resmi maçta takımını yönetecek. İsviçre Ligi başlarken Lugano ilk hafta 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Grasshoppers'i 2-1 mağlup etti.
LUGANO - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Lugano: Saipi, Brault, Mai, El Wafi, Valenzuela, Belhaj, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Ferdi, Bartuğ (İsmail), Fred, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko
2 SORU 2 CEVAP
1- En-Nesyri transferi Fenerbahçe'ye ne katar? 25 milyon Euro'luk maliyeti hakkındaki yorumunuz nedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL - MALİYETE BAKILMAZ
Bana göre Fenerbahçe çok önemli bir transfer yaptı. En-Nesyri günümüz futbolunun istediği santrfor özelliklerinin tümüne sahip... Hem ayak hem de kafa vuruşlarındaki başarısıyla iyi bir golcü. Aynı zamanda sırtı dönük oynamayı da bilen, orta sahadaki arkadaşlarına alan hazırlayan bir yapıya sahip... Jose Mourinho tabii ki bu futbolcuyu tercih etmekte haklı. Fenerbahçe yönetimi de ne yapıp edip bu transferi gerçekleştirdi. Mali açıdan büyük bir rakam gibi görünebilir ama bu tip bir futbolcuyu transfer edeceksen çok fazla bu konunun üzerinde durmamak gerekir.
GÜRCAN BİLGİÇ - MOURINHO'YA HEDİYE
Transfer sürecinde Ali Koç yönetimi 100 milyon Euro'ya yakın bir bütçe oluşturdu. Seçimlere baktığımızda en yüksek oranı santrfora ayırdığı zaten göründü. Rakamın 15 veya 25 olması çok önemli değil, "kusursuz fırtına" için hazırlandılar. Mourinho'nun "abartmayın" uyarısına rağmen listesindeki ilk isim için tüm imkânlarını da kullandılar. Bu transfer hem Mourinho'ya bir hediye, hem de birlikte yürüyecekleri yol için taşıdıkları ciddiyeti gösteriyor.
2- Fenerbahçe ilk Avrupa maçına bugün Lugano karşısında çıkıyor. Mourinho'nun ilk sınavı için beklentiniz nedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL - LUGANO'YU YENER
Fenerbahçe daha tam olarak hazır değil, ama bana göre Lugano da hazır değil. Fenerbahçe'nin kaliteli bir kadrosu var. Sarı-lacivertliler, bu deplasmandan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönebilir. Takım, Fransa Birinci Ligi ekiplerinden RC Strasbourg ile oynadığı hazırlık maçında başarılı bir futbol ortaya koydu. Zaten bu da skora 4-0 olarak yansıdı. Aynı şekilde 5-1 kazanılan Hull City karşılaşmasında da oldukça başarılı bir oyun vardı. Tabii ki sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları çok net bir fikir vermez ama ben yine de olumlu buldum.
GÜRCAN BİLGİÇ - İKİ MAÇI DA KAZANIR
Dört hazırlık maçında ilk onbiriyle çok oynamadı Mourinho... Tüm hesabını bu maç için yaptı aslında. Değişiklikleri bile 70'ten sonra gerçekleştirdi. Kadrosunu hazırladı. Lugano'nun 40 milyon Euro değerinde olmasını da küçümsemedi. Hull City maçının karakteri, aslında bu maçın planıydı. Topu rakibe veren, kaleyi pozisyona kapatan, fırsat ve geçiş hücumlarıyla da beş gol atan bir takım. Mourinho hiç kibire kapılmadan önce yenilmeden İstanbul'a gelecek, Kadıköy'de fişi çekecek. Bence, iki maçı da kazanacaklardır.