SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Paul Joly iddiası

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi sağ bek ve orta saha transferi için kolları sıvadı. Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında Auxerre forması giyen Paul Joly de yer alıyor. Geçen sezon Ligue 2'de 37 maçta 8 asistle dikkat çeken 24 yaşındaki oyuncu, şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Ligin en başarılı sağ beki olan Joly'nin adı kısa süre önce Feyenoord'la anılmıştı. Piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Joly'nin 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Kariyerinde Amiens, Dijon ve Auxerre gibi takımlarda görev yapan başarılı oyuncu, hücum katkısıyla dikkat çekiyor. (Fotomaç)

