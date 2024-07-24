Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı
Giriş Tarihi: 24.7.2024 20:51

Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı

Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı

Slovenya kampının ardından yeni sezon hazırlıklarına Türkiye'de devam eden Beşiktaş, 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleye siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile 11'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve iki takımda sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA