Beşiktaş, hazırlık maçında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı

Slovenya kampının ardından yeni sezon hazırlıklarına Türkiye'de devam eden Beşiktaş, 1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleye siyah-beyazlı takım; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Ciro Immobile 11'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve iki takımda sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.