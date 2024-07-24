Galatasaray’dan Torreira yanına sürpriz hamle!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer nokta atışları yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Okan Buruk yönetiminde adımlarını atan yönetim, tecrübeli hocanın istediği oyuncular için harekete geçti. Fichajes'ın haberine göre Galatasaray, İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen orta saha oyuncusunun bir kez daha peşine.