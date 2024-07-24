Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Torreira yanına sürpriz hamle!
Giriş Tarihi: 24.7.2024 13:07 Son Güncelleme: 24.7.2024 13:42

Galatasaray'dan Torreira yanına sürpriz hamle!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transferler için yoğun bir mesai harcıyor. Yönetim, Okan Buruk'un da istediği oyuncu olan Johnny Cardoso için kulübü Real Betis ile temasa geçti.

Galatasaray’dan Torreira yanına sürpriz hamle!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer nokta atışları yapmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Okan Buruk yönetiminde adımlarını atan yönetim, tecrübeli hocanın istediği oyuncular için harekete geçti. Fichajes'ın haberine göre Galatasaray, İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen orta saha oyuncusunun bir kez daha peşine.

TORREIRA'NIN ALTERNATİFİ OLACAK

Galatasaray yönetimi, Johnny Cardoso için kulübü Real Betis ile temasa geçti. Orta sahada gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncu, Torreira'nın alternatifi olarak düşünülüyor.

DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Ocak 2024'te 6 milyon euro karşılığında Brezilya ekibi Internacional'den transfer edilen 22 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki günlerde teklif yapacağı iddia edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Torreira yanına sürpriz hamle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA