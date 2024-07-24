SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: TFF’ye mavi kart için Kerem Demirbay itirazı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yerli-yabancı kuralı, Galatasaray harekete geçti. Yabancı sınırını genişletmesinin ardından 'mavi kart' kuralını kaldırmaya karar veren TFF kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak. Beşiktaş forması giyen Zaynutdinov'un yanı sıra Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay ve Yusuf Demir yerli sayılmayacak. Bu sezon yabancı oyuncu statüsünde forma giyecek. Yeni uygulamaya göre Kerem Demirbay'ın yabancı statüsünde oynayacak olması karşısında sarı-kırmızılılar bu duruma itiraz etmeye hazırlanıyor.

BEKNAZ DA YABANCI SAYILACAK

Konuyu yakından takip eden Galatasaray Yönetimi'nin, kazanılmış hakların kaybedilmeyeceği tezinden hareket edeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'da yerli statüsünde forma giyen ve Mavi Kart'tan yararlanan Kerem Demirbay'ın, geçen sezon bu kurala göre transfer edildiğini belirten Galatasaraylı yetkililer, bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz edecek. Galatasaray'da Kerem Demirbay gibi Avusturya Milli Takımı'nı seçen Yusuf Demir de yabancı statüsünde bulunuyor. Yeni uygulamayla birlikte Türk Cumhuriyetleri'ndeki vatandaşlarına tanınan ayrıcalık da ortadan kalktı. Böylece altyapıda bulunan Beknaz Almazbekov da yabancı statüsünde yer alacak. (Milliyet)

