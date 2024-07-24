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Giriş Tarihi: 24.7.2024 09:26 Son Güncelleme: 24.7.2024 09:37

SON DAKİKA HABERİ: Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor

Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçiyor. Bugünkü toplantı öncesi mevcut başkan Ali Koç daha önce görevi bırakacağını, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ise adaylığını açıklamıştı.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA HABERİ: Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor

Kulüpler Birliği Vakfı bugün yapacağı toplantı ile yeni başkanını seçecek. Mevcut başkan Ali Koç daha önce görevi bırakacağını açıklamıştı. Başkanlık için adı geçen Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ise böyle bir düşüncesi olmadığını ifade etmişti.

Süper Lig'e çıkan Eyüpspor'da başkan Murat Özkaya adaylığını deklare etmişti. Bugünkü zirvede, yeni TFF yönetimi ile yapılacak toplantının gündemi de belli olacak ve tüm başkanlara fikirleri sorulacak. Toplantı, Kulüpler Birliği'nin Maslak'taki ofisinde gerçekleşecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Kulüpler Birliği yeni başkanını seçiyor
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