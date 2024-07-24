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Giriş Tarihi: 24.7.2024 22:08

Trabzonspor’un yeni transferi Stefan Savic, Trabzon’a geldi

Trabzonspor'un İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'den renklerine bağladığı 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Stefan Savic, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi. Havalimanında açıklamada bulunan Savic, "Süreç biraz uzundu, ama sonu güzel oldu. Taraftarlara ve diğer takım arkadaşlarım ile de tanışmak için bende sabırsızlanıyorum" dedi.

Trabzonspor’un yeni transferi Stefan Savic, Trabzon’a geldi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızla sürdüren Trabzonspor'da, Borna Barisic, Ozan Tufan ve Cihan Çana'nın ardından Stefan Savic'te uçakla Trabzon'a geldi. Bordo-mavililerin Atletico Madrid'den renklerine bağladığı Stefan Savic'i Trabzon Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.

STEFAN SAVIC: SABIRSIZLANIYORUM

Havalimanında çiçekle karşılanan Stefan Savic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Süreç biraz uzundu, ama sonu güzel oldu. Taraftarlara ve diğer takım arkadaşlarım ile de tanışmak için bende sabırsızlanıyorum. Bize her yer Trabzon. Abdullah Avcı ile görüştüm sezon başında büyük bir beklenti ile başlıyoruz çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası Stefan Savic, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

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Trabzonspor’un yeni transferi Stefan Savic, Trabzon’a geldi
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