Başakşehir sezonu La Fiorita ile açıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün San Marino'nun La Fiorita takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 1 Ağustos'ta San Marino'da oynanacak. Mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen İstanbul ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan, "Kağıt üzerinde favori gözükseniz de bunu sahaya yansıtmak gerekiyor. Geçen seneki kadromuzu hemen hemen koruduk. Hazır hissediyoruz. Şanslı bir kura gibi gözükse de bunun karşılığını vermek istiyoruz. Bu takımın DNA'sında Avrupa'da olmak var. Kazanıp avantajı almamız gerekiyor" dedi.