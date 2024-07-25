Domagoj Vida, Çaykur Rizespor’a

Beşiktaş formasını 4.5 yıl terleten ve 2022-23 sezonu başında AEK'nın yolunu tutan Domagoj Vida, 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Domagoj Vida ile anlaşmak üzere...

Karadeniz ekibinin, AEK ile 1+1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat stoper ile yaptığı görüşmelerin olumlu sürdüğü ve ufak pürüzlerin kaldığı aktarıldı. Beşiktaş formasıyla toplam 165 maça çıkan Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.