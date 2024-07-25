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Giriş Tarihi: 25.7.2024 13:20

Domagoj Vida, Çaykur Rizespor'a

Beşiktaş'ın eski yıldızı Domagoj Vida, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Vida'nın Çaykur Rizespor ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Domagoj Vida, Çaykur Rizespor’a

Beşiktaş formasını 4.5 yıl terleten ve 2022-23 sezonu başında AEK'nın yolunu tutan Domagoj Vida, 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Domagoj Vida ile anlaşmak üzere...

Karadeniz ekibinin, AEK ile 1+1 yıl daha sözleşmesi olan Hırvat stoper ile yaptığı görüşmelerin olumlu sürdüğü ve ufak pürüzlerin kaldığı aktarıldı. Beşiktaş formasıyla toplam 165 maça çıkan Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

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Domagoj Vida, Çaykur Rizespor'a
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