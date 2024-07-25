SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Paslanmaz çelik: Edin Dzeko

BÜLENT TİMURLENK - KİM İYİYSE MOURINHO ONA FORMAYI VERİR

Edin Dzeko, yaşından bağımsız büyük profesyonel. Youssef En-Nesyri ile aralarında 10 yaş var. 3 kulvardaki maç planlamasına bakarsanız 2 iyi santrforunuzun olması gerekiyor. Batshuayi, Dzeko'nun önüne bir santrfor alınacağından F.Bahçe'de kalmadı. En-Nesyri'nin, Dzeko ile benzer çok özelliği var. Ebetteki Bosnalı yıldız çok büyük bir santrfor ama Faslı oyuncunun da yaş avantajlıyla hem fiziği hem de devamlılığı için bu paranın ödendiği ortada. Mourinho, kimi iyi görürse onu oynatır. En-Nesyri'ye 20 milyon verildi ancak Mourinho, Faslı oyuncunun 'İlk 11'de banko olacak' baskısını hissedecek bir teknik direktör değil.