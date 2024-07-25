SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen yazdı! Sahanın Hakimi

Şampiyon apoletli teknik adam Okan Buruk, bu sezon G.Saray'da kadroyu yaparken bir hayli kafa yoracak. Çünkü elinde oyun zekası güçlü, top tekniği yüksek, fizik gücü üst düzeyde çok kaliteli oyuncular var. Örneğin; Ziyech'e kamplar yaramış. Lecce önünde çok koşan, rakibi kovalayan, önde baskı yapan bir Ziyech izledim. Bu görüntüsüyle gol yollarında ve pas servisinde fark yaratır. Eğer Zaha daha paylaşımcı olursa yarar sağlar. Batshuayi çalışkanlığı, mücadelesi, gücü ve sürekli yer değiştirmesinin yanı sıra savunmaya yardım etmesiyle göz doldurdu.

Özellikle ilk yarı G.Saray'ı beğendim. Önde rakibe uzun soluklu baskı yaptılar. Mertens- Ziyech-Zaha-Batshuayi dörtlüsünün hücuma çıkarken yaptıkları ikili pas oyunları göz okşadı. Bu kadroya Barış Alper, Kerem, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Yunus ve özellikle Copa America'da kalitesiyle zirve yapan Davinson Sanchez ile hızlı, çabuk, dikine hücuma etkili çıkan yeni sağ bek Jelert katıldığında rekabetin tırmanacağı bir G.Saray izleyeceğiz. Torreira'nın yanına orta sahaya alınacak oyuncu ses getirmelidir. Yönetim Selçuk-Melo, Fernando-Ndiaye ikilileri gibi verimli olacak yıldızı mutlaka almalıdır. Çünkü hem Avrupa'da hem de ligde daha güçlü bir Galatasaray yaratmak için Torreira'nın partneri, oyunun iki yönünü de oynayan, gol atan ve servis yapan güçlü bir isim olmalıdır.

Öneri; Parma maçında Okan hoca sahaya süreceği on biri fazla değişiklik yapmadan oluşturmalıdır.