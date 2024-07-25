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Giriş Tarihi: 25.7.2024 11:33 Son Güncelleme: 25.7.2024 11:48

Son dakika: Galatasaray transferin bedelini açıkladı! Tete resmen Panathinaikos'ta

Son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü, Tete'nin 4 milyon 750 bin Euro bedelle Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

AA
Son dakika: Galatasaray transferin bedelini açıkladı! Tete resmen Panathinaikos’ta

Galatasaray, Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in "Tete" transferi konusunda Panathinaikos ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos, şirketimize net 4 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tete. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar" denildi. Geçen sezon başında Galatasaray'a gelen ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki futbolcu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

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Son dakika: Galatasaray transferin bedelini açıkladı! Tete resmen Panathinaikos'ta
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