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Giriş Tarihi: 25.7.2024 18:21 Son Güncelleme: 25.7.2024 21:26

Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaştı. Yeni transferlerle güçlenen Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Slovakya’dan avantajlı dönüyor. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor, Ruzomberok’u 2-0 mağlup etti | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaştı.

Yeni transferlerle güçlenen Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Slovakya'dan avantajlı dönüyor.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti.

UĞURCAN MAÇA DAMGA VURDU

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır galibiyette önemli rol oynadı.

Mücadelenin rövanşı 1 Ağustus Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

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Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti | UEFA Avrupa Ligi
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