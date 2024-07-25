Trabzonspor, Ruzomberok’u 2-0 mağlup etti | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ruzomberok ile kozlarını paylaştı.
Yeni transferlerle güçlenen Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, karşılaşmayı 2-0 kazanarak Slovakya'dan avantajlı dönüyor.
Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Trezeguet ve 90+1. dakikada Cihan Çanak kaydetti.
UĞURCAN MAÇA DAMGA VURDU
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır galibiyette önemli rol oynadı.
Mücadelenin rövanşı 1 Ağustus Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.