Rakip forvetlere bakmıyorum

F.Bahçe, yeni yıldızı Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. 5 yıllık imza atan oyuncu her sezon 4 milyon Eurokazanacak. 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenen 27 yaşındaki Faslı forvet, Türkiye rekoru kırdı. Gelmeden önce Mourinho ile konuştuğunu ve uzun süredir sarılacivertli kulübü takip ettiğini söyleyen En Nesyri,ifadelerini kullandı.Youssef En-Nesyri şunları söyledi: "Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım.Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum.Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile gireceği forma rekabeti sorusuna Faslı oyuncu şöyle yanıt verdi: "Takımda rekabet olacak.Kariyerim boyunca da bu hep böyle oldu. Umarım çok goller atarız ve takım kazanır."Asbaşkan Acun Ilıcalı F.Bahçe'nin 250 milyon Euro ile Türkiye'nin en yüksek kadro değerine ulaştığını söyledi. Ferdi Kadıoğlu için astronomik teklif istediklerini de belirten Ilıcalı,yanıtını verdi.F.Bahçe Kulübü En Nesyri'nin gol sevincinin yer aldığı yeni üretilen heykelleri de satışa çıkarmaya hazırlanıyor. En Nesyri de dün imza töreninde yeğeni ile hatıra fotoğrafı çektirirken elinde bu heykelden vardı.BAHADIR BEYARSLAN