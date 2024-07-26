Rakip forvetlere bakmıyorum

F.Bahçe, yeni yıldızı Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi. 5 yıllık imza atan oyuncu her sezon 4 milyon Euro (Bonuslar da olacak)
kazanacak. 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenen 27 yaşındaki Faslı forvet, Türkiye rekoru kırdı. Gelmeden önce Mourinho ile konuştuğunu ve uzun süredir sarılacivertli kulübü takip ettiğini söyleyen En Nesyri, "Rakip takımlardaki forvetlere bakmıyorum, kendime bakıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerim değil, şampiyonluklar kazanmak önemli"
ifadelerini kullandı.
İKİ SENEDİR F.BAHÇE'Yİ TAKİPTEYİM
Youssef En-Nesyri şunları söyledi: "Pek çok takım beni istedi ama Fenerbahçe'ye gelmek önemliydi. Verdiğim karardan rahatım. İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti.
Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünden, her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler."
DZEKO VE CENK İÇİN NE DEDİ?
Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile gireceği forma rekabeti sorusuna Faslı oyuncu şöyle yanıt verdi: "Takımda rekabet olacak. Jose Mourinho kararı verecek. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım.
Kariyerim boyunca da bu hep böyle oldu. Umarım çok goller atarız ve takım kazanır."
FERDİ KADIOĞLU İÇİN 30 MİLYON YETMEZ
Asbaşkan Acun Ilıcalı F.Bahçe'nin 250 milyon Euro ile Türkiye'nin en yüksek kadro değerine ulaştığını söyledi. Ferdi Kadıoğlu için astronomik teklif istediklerini de belirten Ilıcalı, "Ferdi'nin değeri 30 milyon Euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler var. Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon Euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor"
yanıtını verdi.
SEVİNCİ SATIŞA ÇIKIYOR!
F.Bahçe Kulübü En Nesyri'nin gol sevincinin yer aldığı yeni üretilen heykelleri de satışa çıkarmaya hazırlanıyor. En Nesyri de dün imza töreninde yeğeni ile hatıra fotoğrafı çektirirken elinde bu heykelden vardı.
FOTOĞRAFLAR:
BAHADIR BEYARSLAN