Trabzonspor - Ruzomberok maçı sonrası olay sözler: "Uğurcan olmasa hüsranla bitebilirdi"

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen ve İskender Günen, bordo-mavili ekibin 2-0'lık skorla kazandığı Ruzomberok maçını değerlendirdi.

İSKENDER GÜNEN: KAPTAN OLMASA HÜSRANLA BİTEBİLİRDİ

Avrupa'da 2. ön eleme maçıyla başlayan sezon doğaldır ki yeni umutları, yeni beklentileri beraberinde getirir. Rakip her ne kadar kadro yeterliliği anlamında sizden daha alt seviyede olsa da böylesi maçlarda saklı sonuçların da ortaya çıktığı bir gerçek. Dün bu gerçeği bir kez daha gördük çünkü maçta öne çıkan isim kaleci Uğurcan oldu. 5 net gol pozisyonunu önleyen isimdi. Eğer Uğurcan gününde olmasa çok farklı bir sonuç ve hüsranla biten bir gece olabilirdi. İki takım arasında farklar olduğunu söyledik ama sahaya yansıtıldığını ne yazık ki göremedik. Geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında sağ kenar atak girişimleri sonucu belirleyen bir yerdi. Meunier ve Visca… Ozan Tufan sağ bek oyuncusu değil. Lundstram, Umut ve Bardhi bir türlü gerekli organizasyonu kendi aralarında gerçekleştiremediler. Çünkü orta alan bir takımın kalbidir. Oyunda tempoyu ayarlayan ve topun sizde olmasını sağlayan bir bölgedir. Rakibin rahatlıkla orta alandan hiçbir baskı olmadan atak girişimleri yaptığı süreçler var. Önde Visca ve Trezeguet orta alandan hiçbir destek almadıkları süreçlerde bile bireysel becerileri ile rakip alanda pozisyon üreten iki isim oldu. Ve bu birliktelikten gol geldi zaten. Sonuç ikinci maç için avantajlı bir skor. Yeni transfer Cihan'ın attığı gol bu oyuncunun yeteneği ile takıma katkı yapabilecek bir isim olduğunu gösterdi.

LEVENT TÜZEMEN: ONUACHU'YA İHTİYAÇ VAR

Ruzomberok önünde Trabzonspor'u Uğurcan sırtladı. İnanılmaz kurtarışlara imza atarken Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ortaya koyduğu performansı sergiledi. Uğurcan'ın alkış gerektiren oyunu yeni sezon için Abdullah Hoca'nın kale için elini rahatlatacaktır. Ruzomberok önünde amaç Trabzon'a turu kolaylaştıracak bir skorla dönmekti. Visca'nın hazırladığı pozisyonda Trezeguet'nin attığı gol Trabzonspor'un turu avuçlarının içine almasını sağladı. Kazanırken hataları da görmek gerekir. Trabzonspor Slovak rakibine ciddi gol fırsatları verdi. Savunmada pozisyon hataları yaptı. Visca, Trezeguet ve kaleci Uğurcan zihinsel ve fiziksel olarak yeni sezona hazır olduklarını oynadıkları oyunla gösterdiler. Cihan Çanak'ın golü alkışlanacak güzellikteydi. Ozan çalışkanlığıyla ön plana çıkarken Lundstram, DraguS vasat kaldı. Bardhi duran topları kullanmaktan başka iş yapmadı. Trabzonlu oyuncular birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanamamış takım görüntüsündeydi. Ruzomberok daha iyi pas yaptı ve hücuma etkili çıktı. Abdullah Hoca oyun anlayışına değer veren bir isim. Bu Trabzonspor'un Onuachu'ya ihtiyacı var. Neden mi? Geçmişte, Sorloth ve Cornelius gövdeli, güçlü, fizikli golcülerdi Trabzonspor'a da büyük katkı verdiler. Dragus tam bir santrfor değil. 2.01 boyundaki Onuachu uzun boyu, gücü ile gol yollarında verimli olur ve Trabzon'u şampiyonluk yarışının içinde tutar, Nwakaeme'nin yapacağı nokta ortalarda da goller atar.