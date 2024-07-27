SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da hedef stoper ve kanat transferi!

Emirhan Topçu'yu kadrosuna katıp sol stoper mevkisini güçlendirmek için çalışan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile pazarlıklarına devam ederken, Colley'nin ayrılık ihtimaline karşı yabancı adaylar arasında yer alan Mario Hermoso için de menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca kanat forvet pozisyonuna yönelik önemli isimlerle temaslar yürütülüyor. Bu isimler arasında Benfica'da Di Maria'nın gölgesinde kalan David Neres ile geçen sezon 30 milyon Euro'ya Al-İttihad'a transfer olan ancak Avrupa'ya dönme arzusu taşıyan Jota bulunuyor.



KİRALAMA FORMÜLÜ ÖNCELİK

Yönetim her iki oyuncuyla temaslarına devam ediyor. Hem Neres'in hem de Jota'nın. Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Beşiktaş, kendini ispat etmiş önemli bir ismi kadroya katıp hücuma yapacağı takviyeyi sonlandırmak istiyor. Neres için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği masada bulunurken, Jota'nın ise maaşının büyük bölümünü Al-İttihad'ın karşılaması koşuluyla 1 yıl kiralanma ihtimali bulunuyor.