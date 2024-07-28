SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Wesley’de rakip Premier Lig

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Bir süredir Brezilya basınında yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin Corinthians'ta forma giyen Wesley ile ilgilendiği belirtiliyordu. Sarı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki futbolcu için ciddi bir teklif yaptığı da ileri sürülmüştü. Wesley transferi ile ilgili Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınından UOL Esporte'de yer alan habere göre; Premier Lig'den bir ekip Wesley için devreye girdi.

İngiliz ekibinin Corinthians'a yaptığı teklifin Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek olduğu ifade edildi. Önümüzdeki hafta içerisinde Wesley'in geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınabileceği iddia edildi. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon Corinthians'ta 40 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi.