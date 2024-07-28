SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper’e Sacha Boey tarifesi

Ara transfer döneminde Sacha Boey'yi 30 milyon Euro'ya satan Galatasaray, milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini bu oyuncuya göre belirledi. Barış Alper'e Boey'den daha fazla değer biçen Sarı-Kırmızılı yönetim, 30 milyon Euro'nun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Bu karar, Barış Alper Yılmaz'a da iletildi. Galatasaray'ın satmak istemediği yıldız futbolcunun hayalinde Premier Lig var ancak 2000 doğumlu oyuncu transferi için aceleci değil. Cimbom'la Şampiyonlar Ligi'ni heyecanla bekleyen Barış Alper'in, burada göstereceği performansla devre arasında Sacha Boey'ye benzer bir teklif alacağını düşünüyor.