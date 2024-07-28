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Giriş Tarihi: 28.7.2024 14:01

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da Gustavo Hamer iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta sahaya yeni bir ismi eklendi: Gustavo Hamer

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Gustavo Hamer iddiası

Galatasaray, transfer listesine İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Hamer'i aldı. Cimbom, yıldız futbolcu için transfer görüşmelerine başladı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 38 resmi maçta görev aldı.

Yıldız futbolcu bu maçlarda 5 gol 7 asistlik performans sergiledi. Merkez orta saha hattında görev yapan Gustavo Hamer, on numara ve ön liberoda da görev alabiliyor. 1.69 boyundaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Gustavo'nun piyasa değeri 15 milyon Euro. (A Spor)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da Gustavo Hamer iddiası
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