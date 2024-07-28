SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’da Gustavo Hamer iddiası

Galatasaray, transfer listesine İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Hamer'i aldı. Cimbom, yıldız futbolcu için transfer görüşmelerine başladı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 38 resmi maçta görev aldı.

Yıldız futbolcu bu maçlarda 5 gol 7 asistlik performans sergiledi. Merkez orta saha hattında görev yapan Gustavo Hamer, on numara ve ön liberoda da görev alabiliyor. 1.69 boyundaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürüyor. Gustavo'nun piyasa değeri 15 milyon Euro. (A Spor)