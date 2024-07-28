SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, ’Hoedt’i bitirdi’ iddiası

Trabzonspor, İngiltere ekiplerinden Watford'da forma giyen stoper Wesley Hoedt'un transferini bitirmek için adımlarını hızlandırırken anlaşma sağlandığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen 30 yaşındaki stoperin kısa süre içinde bordo-mavili kulübe imza atacağı kaydedildi. Geri kalan sezonda 44 maçta görev alarak 3 gol ve 3 asist katkısı sağlayan 1.93 boyundaki oyuncunun, Watford ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

MALHEIRO GELDİ, OZAN RAHATLADI

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sezonun ilk maçında asıl mevkileri ön libero ve orta saha olmasına rağmen farklı bölgelerde görevlendirdiği Mendy ve Ozan Tufan'ı süreç içerisinde orijinal yerlerine döndürmesi bekleniyor.

Ruzomberok karşısında stoperde görev yapan Mendy ile sağ bekte oynayan Ozan yeni transferlerin gelmesiyle rahatladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Ruzomberok ile oynanacak olan rövanş karşılaşmasında sağ bekte yeni transfer Pedro Malheiro'yu görevlendirerek, Ozan'ı orta sahaya çekmesi bekleniyor.