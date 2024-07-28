SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon’un Gigot ısrarı sürüyür

Stefan Savic transferine rağmen Samuel Gigot isminin hala Trabzonspor'un gündeminde yer aldığı öğrenildi. Marsilya'da düşünülmeyen 30 yaşındaki stoper için Bordo-Mavili yönetim, haftalar önce Fransız kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Fakat Gigot'un kararsız tavrı süreci tıkadı.

Hafta içinde Gigot transferiyle ilgili yeni gelişmeler olabileceği belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sezonunda da istediği ve oyun tarzını çok beğendiği Gigot'un yanı sıra Wesley Hoedt için de kulübü Watford ile pazarlıklar devam ediyor. (Fanatik)