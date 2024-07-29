Fırtına’dan beş transfer daha!

Trabzonspor, şu ana kadar bir stoper (Savic), bir sağbek (Malheiro), bir sol bek (Barisic), iki orta saha (Lundstram, Ozan), iki kanat (Cihan, Nwakaeme) ve bir forveti (Draguş) kadrosuna katmıştı.. İleri uç için Paul Onuachu ile Wout Weghorst'u gündeminde tutan yönetim, ofansif orta saha için de West Bromwich'le Okay Yokuşlu pazarlıklarını sürdürüyor. Clermont'un ise Muhammed Cham'a karşılık istediği bonservis bedelinde esnediği ancak farkın devam ettiği belirtildi. Bu arada sol stoper bölgesine düşünülen Hoedt için Watford'a 1.5 milyon Euro öneren Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor.Trabzonspor teknik heyetinin yeni sezon planlamalarında olmayan Maxi Gomez ile Tonio Teklic, henüz bir takımla anlaşamadı.Her iki futbolcu da takımdan ayrı olarak bireysel şekilde çalışmalarını sürdürürken, menajerlerinin kulüp arayışının devam ettiği belirtildi.Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Göktan Gürpüz, Abdullah Avcı'nın gözüne giremedi. Yönetim tarafından Göktan'a, kendisine kulüp bulması için izin verildi. 21 yaşındaki 10 numara Almanya'ya giderken, bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor. Göktan'a 1. Lig ve Süper Lig'den bazı kulüplerin teklif getirdiği ve oyuncunun bunları değerlendirmeye aldığı belirtildi.