Rota Rios’a döndü

Orta saha transferi için listesinin bir numarasına Wendel'i yazan Galatasaray'a kötü haber geldi. Rusya Ligi'nde Zenit forması ile26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda takımda kalacağının mesajını verdi. Zenit'in, oyuncusu için 30 milyon Euro istediği ve bu transferin rafa kalktığı öğrenildi. Cimbom şimdi rotasını Richard Rios'a çevirdi.Rios, Brezilya Serie A'da kulübünün Vitoria ile önceki gece oynadığı maça ilk 11'de başlarken 67 dakika sahada kaldı. Öte yandan Florentino Luis'in maliyetini de soran G.Saray, Benfica'dan gelecek cevabı bekliyor.Galatasaray, Avusturya kampını tamamlayıp Türkiye'de döndü. Yeni sezonu Beşiktaş'la oynayacağı Süper Kupa maçı ile açacak olan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta Florya'da antrenman yapacak. Kemerburgaz'a henüz taşınmayan Cimbom, Florya'da gerçekleştireceği idmanlarla Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş derbisine hazırlanacak.G.Saray'ın genç oyuncusu Kazımcan Karataş, Rus ekibi FIK Orengburg'a kiralandı. 21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrolü ve imza için Rusya'ya gitti. Kazımcan, Galatasaray A Takımı ile 24 maça çıkmıştı.