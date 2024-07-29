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Giriş Tarihi: 29.7.2024 14:03

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın Lenglet planı

Beşiktaş, Barcelona'dan kadrosuna katmak istediği Fransız stoper Clement Lenglet'in maaşını yarısını ödeyip bir yıllık bedelsiz kiralamak istiyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’ın Lenglet planı

Beşiktaş, sol stoper için Atletico Madrid'den Mario Hermoso ile birlikte Katalan devi Barcelona'nın Fransız oyuncusu Clement Lenglet'i gündemine almıştı. Barcelona ile 2 yıl daha kontratı bulunan Clement Lenglet'i kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle paylaşım formülünü devreye sokmaya çalışıyor. Siyah-Beyazlılar, Barcelona'da yıllık 6 milyon Euro kazanan Lenglet'nin maaşının yarısını ödemek kaydıyla oyuncuyu bir yıl bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

AYNI YOLLA KİRALANDI
Daha önce Tottenham ve Aston Villa'ya aynı şekilde kiralanan Lenglet için Barca'nın yeşil ışık yakabileceği belirtildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Lenglet'in Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. (Akşam)

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'ın Lenglet planı
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