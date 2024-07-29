SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya için Kovacic iddiası

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Manchester City'de forma giyen Hırvat yıldız Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak istiyor.

Jose Mourinho'nun, kendisine sunulan orta saha oyuncuları arasında en çok 30 yaşındaki futbolcuyu istediği aktarıldı. F.Bahçe'nin, Manchester City'ye kiralama teklifi yapacağı aktarıldı. Daha önce İnter, Chelsea ve Real Madrid gibi dev kulüplerde oynayan Kovacic, geçen sezon M.City'de 43 maçta çıkarken 2 gol, 1 asist kaydetti.