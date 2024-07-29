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Giriş Tarihi: 29.7.2024 09:17 Son Güncelleme: 29.7.2024 09:40

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da rota Rios'a döndü

Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'ın, Richard Rios için Palmeiras ile görüşmelerini sıklaştırdığı bildirildi.

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da rota Rios’a döndü

Orta saha transferi için listesinin bir numarasına Wendel'i yazan Galatasaray'a kötü haber geldi. Rusya Ligi'nde Zenit forması ile Rubin Kazan'a karşı 4-0 kazandıkları maçta 2 asist yapan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarda takımda kalacağının mesajını verdi. Zenit'in, oyuncusu için 30 milyon Euro istediği ve bu transferin rafa kalktığı öğrenildi.

Cimbom şimdi rotasını Richard Rios'a çevirdi. 24 yaşındaki futbolcu için Palmeiras ile görüşmelerin sıklaştığı bildirildi. Rios, Brezilya Serie A'da kulübünün Vitoria ile önceki gece oynadığı maça ilk 11'de başlarken 67 dakika sahada kaldı. Öte yandan Florentino Luis'in maliyetini de soran G.Saray, Benfica'dan gelecek cevabı bekliyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'da rota Rios'a döndü
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