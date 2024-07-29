SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Menajerler Kalvin Phillips’i önerdi

Sağ bek transferini Elias Jelert'le noktalayan Galatasaray'da orta saha arayışları ise devam ediyor. Her geçen gün yeni bir ismin ortaya çıktığı bölge için bu kez İngiltere'den bir yıldız gündeme geldi. Menajerler, Manchester City forması giyen Kalvin Phillips'i önerdi. Geçtiğimiz devre arasında da adı geçen 28 yaşındaki İngiliz orta saha için teknik heyetin vereceği rapor beklenecek. Ardından transfer komitesi harekete geçerek Manchester City'ye teklif iletecek.

İKİ KULÜP PEŞİNDE

Geçen sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren tecrübeli oyuncu, bu sezon Manchester City'de Pep Guardiola'nın planları arasında yer almıyor. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, Kalvin Phillips'in peşinde Everton ve Aston Villa var. İki kulüp, City'den ayrılmayı düşünen yıldız oyuncuyu kiralama formülünü düşünüyor. Galatasaray da 2028'e kadar kontratı olan Phillips için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kapıyı çalabilir. (Fotomaç)