Son dakika haberi: Galatasaray’da ayrılık için geri sayım!

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ayrılık da yaşanacak.

Sarı kırmızılı takımın genç stoperi Emin Bayram, Westerlo'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

PAZARLIKLAR SON AŞAMADA

Belçika ekibine transfer olması beklenen Emin Bayram'da pazarlıklar son aşamaya geldi.

Westerlo'nun 2.5 milyon Euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay teklifini 4 milyon Euro'ya yükselttiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde resmen Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.