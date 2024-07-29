Son dakika haberi: Galatasaray’da Hakim Ziyech kararı!

Geçen sezon Galatasaray forması altında kritik anlarda sahne alan ve attığı gollerle takıma yardımcı olan Hakim Ziyech, genel anlamda sezon boyunca beklentilerin altında kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılan iki hazırlık kampında da bulunan Hakim Ziyech, performansıyla Okan Buruk'tan geçer not aldı.

Fortuna Düsseldorf karşısında sonradan oyuna giren Ziyech; Trencin, Lecce ve Parma maçlarında ilk 11'de yer aldı.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Faslı yıldız için ise karar verildi.

Galatasaray, Hakim Ziyech'i astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayacak.

Hakim Ziyech geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 1.329 dakika süre alan 31 yaşındaki futbolcu 8 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.