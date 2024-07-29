Son dakika haberi: Galatasaray’da İlkay Gündoğan bekleyişi!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, orta sahasını kaliteli bir oyuncuyla kuvvetlendirmeyi planlıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, Barcelona'daki durumu belirsizliğini koruyan İlkay Gündoğan için adeta pusuya yattı.

OKAN BURUK'UN GÖZÜ ONDA



Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin, gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a çevirdiği ortaya çıktı.

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU



Mali açıdan eski gücünde olmayan ve yeni bir strateji ile ekonomik kaynak oluşturmanın yollarını arayan Barcelona, Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı da satılabilecek futbolcular listesine koydu.

GALATASARAY BEKLİYOR



Takvim'in haberine göre; G.Saray'a olan sıcaklığı ile bilinen Gündoğan ile ilgili yakın vadede sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi. Cimbom, 33 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, bu durumda transfer için anlaşma zemini arayacak.

KATAR'DAN TALİBİ VAR



Barcelona ile İlkay Gündoğan arasındaki sözleşme 2025 yılında sona erecek. Ancak; kulüp taraflı olarak 1 yıl da muvakele uzatma opsiyonu bulunuyor.

TRANSFER ÇAĞRISI



Katar'dan çeşitli kulüplerin yakın radarında olan Gündoğan da kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek. Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke forması giyen Gündoğan'a G.Saray taraftarları da transfer çağrısı yapmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE'YE GELİRSE TERCİHİ CİMBOM



Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceği söylenen İlkay Gündoğan, daha önce Cimbom'a yeşil ışık yakmıştı. Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in rolünü azaltmayı düşündüğü yıldız oyuncu, düzenli olarak görev alabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor.

KATAR'A SOĞUK BAKIYOR



Alman basını ise şu an için geleceği belirsiz olan İlkay'ın Katar'a soğuk baktığını ve kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediğini sayfalarına taşımıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?



İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990'da Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Futbola Hebler 06 altyapısında başladı. Sırasıyla Schalke 04 altyapı, SSV Buer altyapı, Bochum U17 ve U19'da forma giydi. Şubat 2009'da Bochum U19'dan 850 bin Euro bonservis karşılığında Nürnberg'e imza attı. 2011 yazında Borussia Dortmund, 5.5 milyon Euro bonservisle renklerine bağladı. 5 yıl burada top koşturdu. 2016'da 27 milyon Euro bonservisle Manchester City'e giden İlkay Gündoğan, 7 yıl burada oynadı. Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023 yazında Barcelona'ya bedelsiz bir şekilde imza attı. Katalan deviyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro...