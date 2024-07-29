SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına 5 transfer daha yapacak! Onuachu...

Trabzonspor, şu ana kadar bir stoper (Savic), bir sağbek (Malheiro), bir sol bek (Barisic), iki orta saha (Lundstram, Ozan), iki kanat (Cihan, Nwakaeme) ve bir forveti (Draguş) kadrosuna katmıştı. Bordo-mavililerin en az iki forvet, iki orta saha ve bir stoper takviyesi daha yapması bekleniyor.

İleri uç için Paul Onuachu ile Wout Weghorst'u gündeminde tutan yönetim, ofansif orta saha için de West Bromwich'le Okay Yokuşlu pazarlıklarını sürdürüyor. Clermont'un ise Muhammed Cham'a karşılık istediği bonservis bedelinde esnediği ancak farkın devam ettiği belirtildi. Bu arada sol stoper bölgesine düşünülen Hoedt için Watford'a 1.5 milyon Euro öneren Trabzonspor, gelecek cevabı bekliyor.