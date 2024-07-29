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Giriş Tarihi: 29.7.2024 11:48

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Forvete son aday Luuk de Jong

Savic’i alarak stoperdeki sorunu çözen Trabzonspor’da yönetim forvet transferinde de en kısa zamanda mutlu sona ulaşmak istiyor.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Forvete son aday Luuk de Jong

Geçen sezonu Bordo-Mavili takımda kiralık olarak geçiren ve iyi bir performans gösteren Onuachu'nun bonservisini almak isteyen bordo-mavililer, Southampton engelini bir türlü aşamadı.

İngilizler ile sıkı bir pazarlığa girişen idareciler bonservisi istediği rakama indiremedi. Bu transferde sorun çıkması halinde b planını hazırlayan Trabzonspor, önce daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Weghorst ile görüşse de bu hamlesinde de şu ana kadar başarı sağlayamadı.

Hollanda basını, Fırtına'nın bu kez de PSV Eindhoven'da forma giyen Luuk de Jong ile görüşmelere başladığını duyurdu. 33 yaşındaki Hollandalı santrforun PSV ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Jong, geçtiğimiz sezon 48 maçta 38 gol ve 18 asistle etkileyici bir performans ortaya koymuştu. (Milliyet)

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Forvete son aday Luuk de Jong
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