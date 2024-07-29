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Giriş Tarihi: 29.7.2024 11:25

Toni Kroos, Arda Güler'e övgüler yağdırdı: İlk antrenmanda fark ettik

Geçen sezonun sonunda futbolu bırakan Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos, Arda Güler'e övgüler yağdırdı. İşte Kroos'un Arda Güler sözleri...

Toni Kroos, Arda Güler’e övgüler yağdırdı: İlk antrenmanda fark ettik

Real Madrid'de sezon sonunda emeklilik kararı alan Alman yıldız Toni Kroos, Güler'e övgülerini sunan isimlerden biri oldu.

Arda Güler'in gelişimi hakkında konuşan Kroos, "Arda Güler'i diğer oyunculardan farklı kılan şey öğrenmeye açık olması. Buraya ilk geldiğinde bizim yaptıklarımıza çok dikkat etti. Günümüzde ona benzer çok fazla oyuncu yok. Gerçekten öğrenmek ve gelişmek istiyor. Bitiriciliği inanılmaz. Eğer sağlıklı kalırsa büyük bir geleceği var. Sol ayağı inanılmaz. Biz bunu ilk antrenmandan itibaren hepimiz fark ettik" ifadelerini kullandı.

Kroos, Arda Güler'den daha önce de övgü dolu sözlerle bahsetmişti. Güler'le birlikte bir sezon geçiren Alman futbolcu, 19 yaşındaki genç yıldız için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Madrid'de onu alkışlamak için bazı antrenmanları bile durdurduk. O gerçekten çok iyi"

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Toni Kroos, Arda Güler'e övgüler yağdırdı: İlk antrenmanda fark ettik
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