Wesley operasyonu

Transferde yıldız yağmuruna devam eden F.Bahçe, En Nesyri ile Türkiye'nin rekorunu 19.5 milyon Euro'luk bonservis ile kırmıştı. Sarılacivertli yönetimin ise durmaya niyeti yok! Brezilya basınına göre; sarı-lacivertli kulüp, Corinthians'ın 19 yaşındaki yıldızı Wesley için ciddi bir teklif yaptı. İki kulüp arasında görüşmeler sürerken Premier Lig'den F.Bahçe'ye bir rakip çıktığı duyuruldu.her iki kanatta da forma giymesi nedeniyle F.Bahçe'nin radarına yakalanırken yönetimin de hedefi Cengiz Ünder'i gönderip yerini Wesley ile takviye edebilmek.Cengiz için 10 milyon Euro bekleyen sarı-lacivertliler, oyuncunun satışına göre de Wesley için teklifini yükseltecek.Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Manchester City'de forma giyen Hırvat yıldız Mateo Kovacic'i kadrosuna katmak istiyor. Jose Mourinho'nun, kendisine sunulan orta saha oyuncuları arasında en çok 30 yaşındaki futbolcuyu istediği aktarıldı.Daha önce İnter, Chelsea ve Real Madrid gibi dev kulüplerde oynayan Kovacic, geçen sezon M.City'de 43 maçta çıkarken 2 gol, 1 asist kaydetti.