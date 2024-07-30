Adana Demirspor’un yıldızı Maestro’ya teklif yağıyor! Barcelona’dan sonra Sevilla...

Yaz transfer döneminde hareketlilik sürüyor. Süper Lig'de dikkat çeken genç bir isim de bu transfer piyasasında kendisine gelen tekliflerle öne çıkıyor.

ADANA DEMİRSPOR'UN YILDIZINA YOĞUN İLGİ

Özellikle İspanyol devleri, gözünü Süper Lig'in genç yıldızına çevirmiş durumda. Adana Demirspor'un genç yeteneği, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı ki son dönemde oldukça cazip teklifler almaya başladı.

BARCELONA'DAN MAESTRO'YA TEKLİF

Barcelona, Adana Demirspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Maestro için teklifini yaptı. Africafoot'un haberine göre Angolalı oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunan Barcelona, Maestro'yu B takımda kullanmak istediği için yapılan teklif oyuncu cephesinde reddedildi.

3 KULÜP DAHA TALİP

Barcelona'nın B takımı için yaptığı teklifi reddeden Antonio Simao 'Maestro' ile Africafoot'un haberine göre 3 önemli takım daha ilgileniyor. Angolalı orta saha için Sevilla, Parma ve Maccabi Tel Aviv'in devrede oldukları belirtiliyor.

EN CİDDİ ADAY SEVILLA

Talipleri arasında özellikle Sevilla'nın oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunduğu ve opsiyon da içeren 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarılıyor. İspanyol ekibinin Adana Demirspor'a da bir teklif yaptığı ifade edilmekte.

Adana Demirspor, geçtiğimiz kış transfer döneminde Maestro'yu Benfica B Takımı'ndan 500 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Geride kalan sezonda 13 Süper Lig maçına çıkan Maestro, bu maçların tamamına ilk 11'de başlarken 1 de asist katkısı yapmıştı. 20 yaşındaki defansif orta sahanın Adana Demirspor ile 1 yıl da opsiyon içeren 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.