BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İstanbul’da Emirhan Topçu - Beşiktaş zirvesi

Beşiktaş, Emirhan Topçu transferinde artık sona geldi... Çaykur Rizespor, Slovenya kampını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Kulübü transfer görüşmelerinde son aşamaya gelinen oyuncuya, Beşiktaş ile görüşme izni verdi. İstanbul'da bulunan genç yıldız ile yönetim bir araya gelecek ve sözleşme şartlarını masaya yatıracak. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki sol stopere 4 yıllık kontrat sunacağı belirtildi.

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞTİRİLECEK

Çocukluk aşkı olan takımın formasını bir an önce giymek için sabırsızlanan başarılı savunmacı ile yapılacak görüşmenin çok kısa sürmesi ve anlaşmanın tamamlanarak hemen açıklanması bekleniyor. Süper Kupa Finali öncesi takıma katılması ve antrenmana çıkması amaçlanan Emirhan'ın, ilk sınavının 3 Ağustos'ta Galatasaray derbisi olması planlanıyor. Bir an önce yeni stoper gelmesini bekleyen taraftarlar da heyecanla transfer gelişmelerini takip ediyor.