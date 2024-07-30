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Giriş Tarihi: 30.7.2024 10:25

FENERBAHÇE HABERLERİ: Wesley Teixeira'dan vazgeçildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro istenen Wesley Teixeira'dan vazgeçtiği yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Wesley Teixeira’dan vazgeçildi

Kadrosuna şu ana kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi katan sarı - lacivertlilerin gündemine Corinthians forması giyen kanat oyuncusu Wesley gelmişti. Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

MASADAN KALKTI
Meu Timao'nun haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Corinthians'a bonuslarla birlikte yeni bir teklif sundu. Haberin devamında Brezilya ekibinin 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği ve Fenerbahçe'nin masadan kalktığı kaydedildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç futbolcuyu Roma'dayken de yakından takip ettiğinin altı çizildi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Wesley Teixeira'dan vazgeçildi
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