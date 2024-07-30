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Giriş Tarihi: 30.7.2024 22:08 Son Güncelleme: 30.7.2024 22:10

Galatasaray, Emin BayramKVC Westerlo'ya kiraladı

Galatasaray, Emin BayramBelçika ekiplerinden KVC Westerlo'ya kiraladı. Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

İHA
Galatasaray, Emin Bayram’ı KVC Westerlo’ya kiraladı

Galatasaray, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

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Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak

kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır" denildi.

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Galatasaray, Emin Bayram'ı KVC Westerlo'ya kiraladı
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