GALATASARAY HABERLERİ: Emin Bayram imza için yola çıktı

Gelecek sezona transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncuları belirlemeye başladı. Sarı-Kırmızılı ekipte geçen sezonu Westerlo ile tamamlayan Emin Bayram, Belçika ekibine bonservisi ile transfer oluyor.

Westerlo, Galatasaray ve Emin Bayram ile her konuda anlaşmaya vardı! Oyuncu sağlık kontrolü için Belçika'ya gidiyor. Geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Emin Bayram, Belçika temsilcisinde 24 maçta sahaya çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

TARAFTAR GİTMESİNİ İSTEMEDİ

Geçen sezonu Belçika ekibinde başarılı şekilde geçiren Emin Bayram, tekrardan bonservisi ile transfer olacağı zaman 2.5 milyon euro bonservis bedelini düşük bulan Galatasaray taraftarı sosyal medyada uzun süre yönetime tepki vermişti. Tepkilere cevap veren Galatasaray yönetimi ise transferi kısa süreliğine durdurmuştu. (Sports Digitale)