GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Demir’in geleceği belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular da merak konusu. Sarı-Kırmızılılar'da, geçen sezon yabancı kuralına takıldığı için kiralanan Yusuf Demir'in bu sezonki geleceği belli oldu.

Galatasaray, Yusuf Demir'i geçen sezon Basel'e kiralık olarak göndermişti. Aslan, bu sezon da 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istiyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın planı Yusuf Demir'i bu sezon daha göz önünde bir kulübe kiralamak.

Futbolcunun kiralık gittiği kulüpte durumu yakından takip edilecek. Yusuf Demir'in kiralık gittiği kulüpteki performansına göre önümüzdeki sezonlar için yeni bir karar verilecek. (NTVSpor)