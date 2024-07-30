Mourinho’dan 6 numara mesajı

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu akşam oynayacakları Lugano maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçmişteki başarılarına takılı kalmadığını belirten Portekizli hoca, "Kariyerimde belki 150 Avrupa maçım var ama yarınki (bugünkü) maç sanki Avrupa'daki ilk müsabakam gibi. Çünkü motivasyon her gün yenilenebilir bir şeydir"
dedi. Bugüne kadar 35 idman yaptıklarını aktaran 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımız hepsine katıldı ama bazıları az antrenmanda bizimleydi. Tam takım olarak belki 2-3 idman yapabildik.
İlk resmi maçını temmuz ayının ortasında oynayan bir takım olarak bu zor. Şartlar zor ama oyuncularım da ekibim de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
MAXİMİN OYNAYABİLİR
Yeni transferler Maximin ve En Nesyri'nin sağlık durumlarını da anlatan Mourinho, "Maximin önlem amaçlı değil sakat olduğu için ilk maçta oynamadı. Antrenmanda darbe almıştı, bileği iyi değildi. Şu anda da en iyi durumunda değil.
Arabistan'da idman yapmıyordu, tatilden katıldı aramıza. Hâlâ sezon öncesi çalışmalarını yapıyor. 90 dakika oynayacak durumda değil ama süre alabilir.
En Nesyri de tatilden geldi, sezon öncesi hazırlıklarını yapmamıştı" diye konuştu. 6 numara transferiyle ilgili soruyu da yanıtlayan ünlü teknik adam, şöyle devam etti: "Bazı transferler gecikti diye söylenebilirdim çünkü benim için zor oldu bu durum ama söylenemem çünkü işin doğası bu."
ATMOSFERİ BANA GÖSTERİN
"Tabii ki aramıza yeni bir oyuncu katılırsa sevinirim ama katılmazsa da elimizdeki oyunculardan memnunum. Göndermek durumunda olduğum oyuncular benim üzüldüğüm konu. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı ama işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkânsız. Kimsenin üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmasını istemiyorum. 2 opsiyon yeterli.
Oyuncular forma giyeceğini bilmeli. Umut Nayir kendisi gitti, iyi oyuncu ve harika karakter. Ona en iyisini diliyorum. En ideal durumda olmasak da turu geçmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer yarattığını duymuştum. Bu doğru mu değil mi diye yarın (bugün) görmek istiyorum."