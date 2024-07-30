Mourinho’dan 6 numara mesajı

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu akşam oynayacakları Lugano maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçmişteki başarılarına takılı kalmadığını belirten Portekizli hoca,dedi. Bugüne kadar 35 idman yaptıklarını aktaran 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Bazı oyuncularımız hepsine katıldı ama bazıları az antrenmanda bizimleydi.İlk resmi maçını temmuz ayının ortasında oynayan bir takım olarak bu zor. Şartlar zor ama oyuncularım da ekibim de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.Yeni transferler Maximin ve En Nesyri'nin sağlık durumlarını da anlatan Mourinho, "Maximin önlem amaçlı değil sakat olduğu için ilk maçta oynamadı.Arabistan'da idman yapmıyordu, tatilden katıldı aramıza. Hâlâ sezon öncesi çalışmalarını yapıyor.En Nesyri de tatilden geldi, sezon öncesi hazırlıklarını yapmamıştı" diye konuştu. 6 numara transferiyle ilgili soruyu da yanıtlayan ünlü teknik adam, şöyle devam etti: "Bazı transferler gecikti diye söylenebilirdim çünkü benim için zor oldu bu durum ama söylenemem çünkü işin doğası bu.""Tabii ki aramıza yeni bir oyuncu katılırsa sevinirim ama katılmazsa da elimizdeki oyunculardan memnunum. Göndermek durumunda olduğum oyuncular benim üzüldüğüm konu. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı ama işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkânsız.Oyuncular forma giyeceğini bilmeli. Umut Nayir kendisi gitti, iyi oyuncu ve harika karakter. Ona en iyisini diliyorum. En ideal durumda olmasak da turu geçmek istiyoruz.