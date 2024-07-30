Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan Leon Goretzka için özel talep!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Elbette en merak edilen konu, orta sahaya yapılacak takviye...

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından transfere ilişkin basın mensuplarına konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, "8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Onun için son derece sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza haber vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Artık tamamen orta saha transferine odaklanan Galatasaray'da, Wendel ve Rios gibi Güney Amerikalı yıldızlarla yapılan temaslar ön plana çıkarken, asıl hedefin bambaşka bir isim olduğu öğrenildi.

BÜYÜK BÜTÇE AYRILDI

Sarı-Kırmızılılar, daha önce de kadrosuna katmak isteyip başaramadığı Leon Goretzka'nın peşinde. Maliyeti yüksek olan Alman futbolcu için Galatasaray Yönetimi son dönemin en büyük bütçesini ayırmış durumda.

OKAN BURUK'UN 1 NUMARASI

Bu ısrarın sebebi ise teknik patron Okan Buruk'un listesindeki 1 numaralı oyuncunun Goretzka olması. Başarılı çalıştırıcı, Goretzka'nın Galatasaray'ın orta sahasına seviye atlatacağını düşünüyor.

RAKAMLAR BELLİ OLDU

Bayern Münih tarafından satış listesine konulan 30 yaşındaki oyuncu için gözden çıkarılan bonservis bedeli 10 milyon Euro'nun üzerinde. Yıllık maaş olarak da net 5 milyon Euro düşünülüyor.

BU KEZ FERAGAT EDECEK

Goretzka ilk görüşmeler sırasında da Galatasaray'a sıcak baktığını belirtmiş, ancak astronomik taleplerde bulunmuştu. Liglerin başlamasına kısa bir süre kalmışken hiçbir kulüple anlaşmaya varamayan tecrübeli futbolcunun bu kez ücretinde feragat etmeye hazır olduğu da gelen haberler arasında...

Yine de Galatasaray Yönetimi, bu transfer girişiminin olumsuz sonuçlanma ihtimalini değerlendiriyor. Bu nedenle listedeki diğer isimlerle de görüşmeler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar bir yandan Wendel'in bonservisi için Zenit'le pazarlık halinde.

Diğer taraftan da Richard Rios'un bonservisi için Palmeiras'la temas halindeler. Galatasaray'ın bu yaz döneminde kadroya iki takviye birden yapma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. (Fanatik)