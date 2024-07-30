Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına’ya Hoedt müjdesi! Anlaşma sağlandı...

Bordo-mavili ekibin özellikle stoper bölgesine yaptığı transferler dikkat çekerken, Savic'in yanında oynayacak isim de belli oldu. Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Watford'da forma giyen 30 yaşındaki stoper Wesley Hoedt ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen 30 yaşındaki sol stoper, 44 maçta forma giymiş, 3 gol ve 3 asist üretmişti. 1.93 boyundaki oyuncunun Watford ile bir yıllık daha sözleşmesi var. 2018 yılında piyasa değeri 15 milyon euro olan Hoedt, günümüzde 2.2 milyon euro piyasa değerine sahip.

