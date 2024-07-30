Son dakika transfer haberi: Fode Ballo-Toure kararını verdi! Beşiktaş’a gelecek mi?

Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Beşiktaş, birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar defans dörtlüsünü güçlendirmek isterken, sol bek mevkisi için ise bonservisi Milan'da bulunan Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.

Bilindiği üzere Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca, gelecek sezon planlarına Ballo-Toure'yi dahil etmemişti.

BALLO-TOURE'DEN BEŞİKTAŞ'A RET



İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu transferde kararını verdi ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Senegalli yıldıza Leeds United ve Watford'un da ilgisi bulunuyor.

Ballo-Toure geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık geçirmiş ve burada sadece 8 maçta 224 dakika süre alabilmişti.

