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Giriş Tarihi: 30.7.2024 11:19

Son dakika transfer haberi: Fode Ballo-Toure kararını verdi! Beşiktaş'a gelecek mi?

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol bek bölgesi için Milan'dan Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı. Senegalli yıldız transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fode Ballo-Toure kararını verdi! Beşiktaş’a gelecek mi?

Transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Beşiktaş, birbirinden önemli isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar defans dörtlüsünü güçlendirmek isterken, sol bek mevkisi için ise bonservisi Milan'da bulunan Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.
Bilindiği üzere Milan'ın teknik direktörü Paulo Fonseca, gelecek sezon planlarına Ballo-Toure'yi dahil etmemişti.

BALLO-TOURE'DEN BEŞİKTAŞ'A RET

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; 27 yaşındaki oyuncu transferde kararını verdi ve Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Senegalli yıldıza Leeds United ve Watford'un da ilgisi bulunuyor.

Ballo-Toure geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık geçirmiş ve burada sadece 8 maçta 224 dakika süre alabilmişti.

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Son dakika transfer haberi: Fode Ballo-Toure kararını verdi! Beşiktaş'a gelecek mi?
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