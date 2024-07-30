TRABZONSPOR HABERLERİ: Ve Okay Yokuşlu yuvaya döndü

Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, 2018 yılında kulübe 6 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Celta Vigo'ya giden, ardından Getafe ve West Bromwich kulüplerinde de forma giyen Okay Yokuşlu'yu yeniden renklerine bağladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden transfer görüşmeleri kapsamında 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde West Bromwich kampına çağrılmıştı.

Kampa gittikten sonra İngiliz kulübüne, Trabzonspor'a transfer olmak istediğini belirten milli oyuncuya, bu talebinin ardından transfer izni verildi. 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan tecrübeli futbolcu, bu gece Türkiye'ye gelecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra Trabzonspor kampına dahil olacak.