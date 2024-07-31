Emin’den 4 milyon Euro

Sarı-kırmızılı kulüp, genç stoperi Emin Bayram ile yollarını ayırdı. 21 yaşındaki futbolcu, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya gönderildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğu duyuruldu. Ayrıca mukavelede sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesinin de bulunduğu aktarılırken,Bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'un, Avusturya kampında sivrilen Metehan Baltacı'ya güvendiği öğrenildi.