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Giriş Tarihi: 31.7.2024

Emin’den 4 milyon Euro

Galatasaray, 21 yaşındaki stoperini Belçika ekibi Westerlo’ya gönderdi. Kontratta sonraki satıştan %50 pay maddesi de var

Emin’den 4 milyon Euro
Sarı-kırmızılı kulüp, genç stoperi Emin Bayram ile yollarını ayırdı. 21 yaşındaki futbolcu, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya gönderildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğu duyuruldu. Ayrıca mukavelede sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesinin de bulunduğu aktarılırken, Aslan'ın futbolcuyu satın alma önceliğinin olduğu da bildirildi. Bu transfer için teknik direktör Okan Buruk'un, Avusturya kampında sivrilen Metehan Baltacı'ya güvendiği öğrenildi. Buruk, 21 yaşındaki stoperin gelişiminden memnun ve bu bölgede onu da kullanmayı düşünüyor.
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Emin’den 4 milyon Euro
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